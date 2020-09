Sondaggi politici SWG, sale la fiducia degli italiani nella scuola (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tra i tanti effetti collaterali dell’emergenza Coronavirus, inaspettati o meno, vi è, secondo gli ultimi Sondaggi politici di SWG, un aumento della fiducia degli italiani nell’istituzione scuola.Segui Termometro Politico su Google News E’ quanto emerge dalle rilevazioni delle ultime settimane. Rispetto all’aprile 2018 cresce del 14% la percentuale di chi afferma di avere fiducia negli insegnanti, dal 56% a 70%. Fonte: SWGParallelamente scende la quota di quanti ritengono che la classe docente non è abbastanza competente per le nuove generazioni. Dal 62% del 2019 nel giro di un anno è diminuita fino al 52%, dopo essere oscillata tra il 60% e il 69% negli ultimi 10 anni. Rimane comunque la maggioranza assoluta, in ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tra i tanti effetti collaterali dell’emergenza Coronavirus, inaspettati o meno, vi è, secondo gli ultimidi SWG, un aumento dellanell’istituzione.Segui Termometro Politico su Google News E’ quanto emerge dalle rilevazioni delle ultime settimane. Rispetto all’aprile 2018 cresce del 14% la percentuale di chi afferma di averenegli insegnanti, dal 56% a 70%. Fonte: SWGParallelamente scende la quota di quanti ritengono che la classe docente non è abbastanza competente per le nuove generazioni. Dal 62% del 2019 nel giro di un anno è diminuita fino al 52%, dopo essere oscillata tra il 60% e il 69% negli ultimi 10 anni. Rimane comunque la maggioranza assoluta, in ...

