Incontro Conte-Musumeci su migranti: entro venerdì 2 navi per svuotare Lampedusa (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il governo entro due giorni farà arrivare tre navi quarantena a Lampedusa. Questo consente di liberare l'hotspot "e per noi è già un primo risultato". Il governatore della Regione Siciliana Nello Musumeci ha appena lasciato Palazzo Chigi dopo il vertice con il governo sul tema dei migranti. "Abbiamo aperto una breccia in un muro che sembrava di cemento armato: dopo dieci anni abbiamo posto al centro dell'attenzione questo lungo e interminabile calvario che la popolazione siciliana ha sopportato con serenità e pazienza ma adesso vogliamo condividerlo con gli altri paesi europei. L'Europa se c'è dia un segnale, noi siamo arrivati ai limiti", ha detto Musumeci. Il governatore della Sicilia e il sindaco di Lampedusa, ... Leggi su ilfogliettone

