Rossetto rosso: impara a scegliere quello che meglio si abbina all’incarnato (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il Rossetto rosso è simbolo di sensualità, eleganza e raffinatezza, ed esiste in diverse sfumature, ma quale meglio si addice al tuo incarnato? Il rosso è una tonalità adatta a qualsiasi occasione, da indossare per un importante appuntamento o per la vita di tutti i giorni! Moltissime donne non possono proprio farne a meno, mentre altre si sentono eccessive nel portarlo: con labbra vermiglie non si passa certo inosservate, e non a tutte piace essere al centro dell’attenzione. Qualcuna, poi, teme di non sapere scegliere la declinazione giusta, quella più adatta al tipo del suo incarnato. Dal lucido all’opaco, dall’arancio, al corallo, fino al porpora, ecco quali sono le tonalità che meglio si addicono per un look perfetto e ... Leggi su pianetadonne.blog

smarvicious : Come descrivermi usando solo due oggetti: rossetto rosso e orecchini a cerchio. - disastrorosa : ho voglia di mettere un bel rossetto rosso, di solito metto i miei soliti e tristi nude - MasstiimoRimbot : @lorella63224720 Si si le tue labbra col rossetto rosso fuoco sono molto eccitanti ma ancor di più il tuo seno mera… - imurrofficial : Una passata di rossetto rosso è un gesto semplice che dona un tocco estremamente GLAMOUR al sorriso di ogni donna.… - MiyakeEau : @MarabottiMarco Alla guida ci sono io,ti garantisco che non devi temere nulla! Passo con il rosso,schiaccio sull’ac… -

