Instagram | è guerra ai profili fake | richiesta la carta d’identità

Instagram dichiara "guerra" ai profili fake. La nota piattaforma è così scesa in campo per estirpare ogni account fake, e lo farà chiedendo un'autenticazione del profilo tramite documento d'identità. Se il documento non verrà fornito pare che la conseguenza non sia la terminazione dell'account, ma piuttosto una circolazione penalizzata all'interno dell'algoritmo.

Anche Linus si esprime sulla questione discoteche domandandosi per quale ragione siano state riaperte. Per il direttore artistico di Radio Deejay, era ovvio che riaprendole ci sarebbero stati assembra ...

Instagram ha annunciano di voler richiedere il documento di riconoscimento ai suoi utenti per confermarne l’identità. Il social sembra voler contrastare maggior ...

