Coronavirus, ministro Speranza: “Dati preoccupanti, rialzare il livello di attenzione. Ci auguriamo un vaccino nel più breve tempo possibile” (Di sabato 15 agosto 2020) In un’intervista al Tg1, il ministro della Salute Roberto Speranza invita tutti alla cautela, di fronte al crescere dei dati del contagio da Coronavirus, in attesa del “vaccino, che ci auguriamo sia disponibile nel più breve tempo possibile“. “I dati di questi ultimi giorni non possono non preoccupare“, anche se sono inferiori a quelli riscontrati in altri paesi europei. Bisogna “rialzare il livello di attenzione, non possiamo assolutamente vanificare i sacrifici fatti dai cittadini“. Il ministro rivolge, inoltre, un “appello ai giovani” ad usare “tutta la cautela possibile”. “Capisco che c’è volontà ... Leggi su meteoweb.eu

