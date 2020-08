GTA perde pezzi: il veterano Lazlow Jones lascia Rockstar Games (Di venerdì 14 agosto 2020) Dopo aver trascorso 19 anni in Rockstar Games lavorando come writer, produttore e director, Lazlow Jones ha lasciato lo sviluppatore di GTA nel mese di aprile. La notizia è stata scoperta solo ora come parte di un aggiornamento del suo profilo LinkedIn.Secondo quanto riferito, Jones ha lasciato lo studio per problemi personali.Come dice Jones su LinkedIn, lo sviluppatore ha "lavorato per quasi 20 anni in Rockstar Games come director, produttore e writer per i franchise storici di Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, Bully, Max Payne, Midnight Club e altri."Leggi altro... Leggi su eurogamer

Dopo aver trascorso 19 anni in Rockstar Games lavorando come writer, produttore e director, Lazlow Jones ha lasciato lo sviluppatore di GTA nel mese di aprile. La notizia è stata scoperta solo ora com ...

Dopo aver trascorso 19 anni in Rockstar Games lavorando come writer, produttore e director, Lazlow Jones ha lasciato lo sviluppatore di GTA nel mese di aprile. La notizia è stata scoperta solo ora com ...