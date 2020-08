‘Gf Vip 2’, dopo il gossip sulla presunta rottura con Cecilia Rodriguez e il flirt con Anna Safroncik parla Ignazio Moser: ecco le sue parole (Di venerdì 14 agosto 2020) dopo le voci di un figlio in arrivo per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, erano arrivate quelle di una presunta crisi tra i due, testimoniata, secondo gli utenti del web, dalla insolita lontananza tra i due, inseparabili fino a qualche settimana fa: se Cecilia sta postando sul suo profilo Instagram immagini che la ritraggono, bellissima, mentre si rilassa, Ignazio si sta godendo le vacanze con gli amici. E proprio nel corso della sua vacanza si è diffuso rapidamente il gossip, lanciato dal magazine Oggi, che lo vorrebbe coinvolto in una liason con l’attrice Anna Safroncik, ex di Giulio Berruti: dopo i pesanti dissidi (anche pubblici ndr) di questi ultimi giorni ... Leggi su isaechia

zazoomblog : Dal GF Vip allo scandalo: Serena Enardu la foto nazista che le può costare la carriera Guarda - #scandalo:… - IsaeChia : #UominieDonne, ex tronista si candida al ‘#GfVip5’: “Ho tutte le carte in regola e sotto la doccia voglio essere se… - eudaimouis : @iriliwow le sorelle Enardu hanno fatto uomini e donne, serena è anche stata a temptation e poi al GF vip per “rico… - infoitcultura : Gf Vip, Stefania Orlando nuova concorrente ufficiale - infoitcultura : GF Vip, Alfonso Signorini pronto: bisserà il successo della 4^ edizione? -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Gf Vip Oggi in TV 24 giugno: film e programmi SoloDonna