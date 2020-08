Formula 1 – Hamilton ammette: “in Spagna mai così caldo, la Mercedes soffre le alte temperature” (Di venerdì 14 agosto 2020) Venerdì positivo per Lewis Hamilton sul tracciato del Gp di Spagna. Il pilota britannico ha collezionato un primo posto nelle FP1 e un secondo posto nelle FP2. Segnali incoraggianti in vista delle qualifiche di domani, ma in gara sarà il consueto problema della tenuta delle gomme ad alte temperature a preoccupare la Mercedes. Hamilton ha infatti spiegato: “è piuttosto dura, non c’è mai stato così caldo quando giriamo in Spagna, normalmente siamo qui a febbraio, marzo o inizio maggio. È un tempo bellissimo, però la macchina soffre parecchio, soprattutto per le gomme. Per ora è stata una buona giornata, soprattutto la seconda sessione che per me è stata buona. Nella ... Leggi su sportfair

