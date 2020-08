"In Germania nuovi contagi soprattutto tra i giovani": l'allarme del ministro della Sanità (Di giovedì 13 agosto 2020) In Germania sono soprattutto i giovani a contagiarsi con il coronavirus, in questa sorta di “seconda fase” della pandemia. Il ministro tedesco alla Sanità Jens Spahn lancia l’allarme, nel giorno in cui, con 1445 nuove infezioni, la Repubblica federale registra il più alto numero di casi dal primo maggio. “La settimana scorsa l’età media dei nuovi positivi era di 34 anni: si tratta della media più bassa sin dall’inizio dell’epidemia”, ha detto Spahn al secondo canale pubblico Zdf. L’appello rivolto ai tedeschi è quello “di essere molto, molto attenti, l’uno nei confronti dell’altro, perché la malattia, come ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Coronavirus, continuano a crescere in modo esponenziale i nuovi contagi in Germania - RaiNews : #coronavirus Oms, contagi tra bambini aumentati di sette volte. Superati 19 milioni di casi nel mondo - Tg3web : Impennata di nuovi casi di covid-19 in Spagna. Più di 1.700 nelle ultime 24 ore, e mancano i dati di alcune regioni… - fortuneeeteller : RT @HuffPostItalia: 'In Germania nuovi contagi soprattutto tra i giovani': l'allarme del ministro della Sanità - alinatede : RT @HuffPostItalia: 'In Germania nuovi contagi soprattutto tra i giovani': l'allarme del ministro della Sanità -