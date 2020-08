Egiziano armato sequestra vigilante nel Duomo di Milano: poliziotto lo blocca VIDEO (Di giovedì 13 agosto 2020) Il VIDEO delle fasi concitate nelle quali i poliziotti cercano di far desistere un Egiziano che, armato di coltello, minaccia un vigilante a terra. Sembra la scena di un film e invece è tutto vero. Un VIDEO girato dalla stessa Polizia di Stato nel quale si vedono le drammatiche fasi che hanno portato all’arresto di un giovane Egiziano che, armato di un grosso coltello, aveva sequestrato un vigilante all’interno del Duomo di Milano. Un VIDEO molto forte. Sono le immagini di quanto avvenuto mercoledì 12 agosto, intorno alle 13. Un uomo, un immigrato con permesso di soggiorno, ha lungamente minacciato con un coltello un ... Leggi su chenews

