Calciomercato Juventus – Nel mirino Dzeko per sostituire Higuain: a Roma va… Milik? (Di giovedì 13 agosto 2020) Asse caldo di mercato fra Juventus, Napoli e Roma. I bianconeri sono alla ricerca di un nuovo attaccante per sostituire Gonzalo Higuain che, complice diverse prestazioni sottotono e l’esonero di Sarri, difficilmente resterà ancora a Torino. Il nome caldo sulla lista di Paratici è quello di Arek Milik che però il Napoli valuta 50 milioni, nonostante il contratto in scadenza a fine stagione 2021. Bernardeschi sarebbe una contropartita gradita ai partenopei, ma l’ex Fiorentina vuole giocarsi le sue chance sotto la Mole. Foto Getty / Paolo RattiniPer questo motivo il nuovo attaccante da regalare al neo tecnico Andrea Pirlo potrebbe essere Edin Dzeko della Roma. Il bosniaco rappresenta un profilo diverso rispetto al polacco: meno ... Leggi su sportfair

