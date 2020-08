Calabria, Santelli firma ordinanza per chiudere discoteche e sale da ballo (Di giovedì 13 agosto 2020) In Calabria la Santelli ha firmato un’ordinanza che dispone la chiusura di discoteche, lidi e sale da ballo. Una decisione presa in seguito all’aumento dei contagi sul territorio. La Presidentessa della Regione Calabria Jole Santelli ha firmato nella giornata di oggi un’ordinanza che impone la chiusura di discoteche sale da ballo e lidi balneari. Una … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

