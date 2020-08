Cain attacca Harris, ma è morto da due settimane (Di venerdì 14 agosto 2020) Ha fatto molto scalore un tweet di Cain che attacca la campagna di Joe Biden e Kamala Harris definendola “totalmente folle”. Niente di particolarmente violento o aggressivo, se non fosse che Herman Cain e’ morto due settimane fa di Coronavirus. Per questo il tweet di Cain ha fatto impazzire i social per buona parte della giornata, fino a quando la figlia ha dovuto ammettere di utilizzare il profilo del compianto padre per attaccare la coppia di candidati democratici alla Casa Bianca.LEGGI ANCHE > Era contrario alle mascherine, Cain muore di Covid Il tweet di Cain dall’oltretomba e la reazione del web Gia’ la morte di Cain aveva fatto discutere visto che l’ex ... Leggi su giornalettismo

