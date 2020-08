Bonus Inps 600 euro: niente privacy per i parlamentari, parla il Garante (Di giovedì 13 agosto 2020) Non può sussistere una questione di privacy per i parlamentari che hanno richiesto il Bonus Inps 600 euro: ad affermarlo è il Garante privacy, che ha preso posizione contro i furbetti che hanno preso il Bonus Covid, dichiarando che gli stessi non possono invocare la privacy, perché in quanto personaggi pubblici il loro nome può essere reso pubblico. “La privacy non è d’ostacolo alla pubblicità dei dati relativi ai beneficiari del contributo laddove, come in questo caso, da ciò non possa evincersi in particolare una condizione di disagio economico-sociale dell’interessato”, le parole dell’Autorità.Segui Termometro ... Leggi su termometropolitico

