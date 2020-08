Atalanta-PSG, Percassi: “Peccato, ma sono felice. Fatto del bene a un popolo che ha sofferto” (Di giovedì 13 agosto 2020) L'Atalanta manca per un soffio la qualificazione alle semifinali di Champions League.La squadra di Gian Piero Gasperini, impegnata ieri contro il PSG, è stata rimontata nei tempi di recupero da Marquinhos e Choupo-Moting, dopo essere stata in vantaggio per quasi la totalità della gara grazie alla rete messa a segno al 26' da Pasalic. Una sconfitta che, tuttavia, segna ugualmente un'impresa storica per gli orobici.Champions League, Atalanta-PSG 1-2: la Dea getta al vento la qualificazione, i parigini la ribaltano nel recuperoIl presidente Antonio Percassi, intervenuto ai microfoni del sito ufficiale il giorno dopo l'eliminazione, ha commentato il percorso dei suoi: "Ho dormito pochissimo ma siamo felici di come sono andate le cose. Era inimmaginabile arrivare fin qui e si è visto. Abbiamo ... Leggi su mediagol

