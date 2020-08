Roberto Gravina: il sindaco M5S di Campobasso e il bonus 600 euro (Di mercoledì 12 agosto 2020) Anche il sindaco del MoVimento 5 Stelle di Campobasso Roberto Gravina ha percepito il bonus da 600 euro. A scriverlo oggi è stato ISNews, ricordando anche che da quando è alla guida del comune percepisce un’indennità di 4700 euro lordi, ovvero 3600 netti. Il sindaco ha detto di aver devoluto parte del bonus in beneficenza mentre un’altra tranche è stata devoluta al fondo per COVID-19 della città. Il primo cittadino ha confermato poi all’ANSA: “Mi spiace che si sia ingenerato un problema che a mio avviso non è equiparabile a quello che è accaduto – ha spiegato – semplicemente perché l’erogazione da parte della Cassa forense viene ... Leggi su nextquotidiano

