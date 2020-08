Previsioni Meteo: nel weekend di Ferragosto: tanto sole e caldo torrido ma anche forti temporali localizzati (Di mercoledì 12 agosto 2020) Previsioni Meteo – Eccoci a un nuovo aggiornamento sulle condizioni del tempo per il weekend di Ferragosto. Premettiamo che non ci sono sostanziali novità rispetto a quanto già annunciato nei giorni scorsi. A dominare la scena sul Mediterraneo centrale e su tutta l’Italia sarà l’alta pressione, ancora una volta un promontorio di matrice nordafricano che, magari, risentirà un po’ di qualche timida infiltrazione più umida atlantica verso la parte settentrionale, ma con poche conseguenze, o perlomeno non significative. Queste modeste infiltrazioni di correnti oceaniche, al più potranno determinare sulle regioni settentrionali, in parte anche centrali, 1/2°C in meno nelle temperature, con punte estreme leggermente più ... Leggi su meteoweb.eu

