Napoli | villa Floridiana | chiuso di nuovo l’ingresso di via Aniello Falcone Era stato aperto a giugno

"Siamo nel periodo di Ferragosto e continua l'odissea infinita del parco della villa Floridiana dopo ben due inaugurazioni che hanno restituito ai cittadini, dopo oltre sei mesi di chiusura totale, solo una minima parte dei sette ettari di estensione del parco della villa Floridiana, segnatamente il viale centrale, l'aiuola grande e parte del belvedere, peraltro in carenti condizioni manutentive". A richiamare ancora una volta l'attenzione sugli annosi problemi dell'antica villa borbonica, è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione, che, da tempo, per sollecitare la riapertura integrale dell'unico polmone di verde pubblico a disposizione dei circa cinquantamila residenti del quartiere Vomero,

