Il cane si guarda allo specchio ed è felicissimo di avere 'tanti amici' (Di mercoledì 12 agosto 2020) Ecco un cane davvero simpatico e socievole: corre con gioia verso quelli che pensa siano dei suoi simili, senza accorgersi che in realtà si tratta solo della sua immagine riflessa su una serie di ... Leggi su leggo

lydiaborino51 : @Gianfranco_ros È stata usata proprio come arma di distrazione di massa. Conoscendo il livello culturale e sociale… - FotoMonelloIt : @barbarajerkov Si ma osservate come guarda il cane. Di sicuro stara' pensando : Speriamo non mi piscia il vestitino. - _gretay : @fiaat_lux Ma sono dei rompi coglioni , guarda male il cane e poi 1 sec dopo butta la busta di plastica a terra e l… - vaffanculessss : RT @ciaopiaceregaia: prossimamente io e @dckrstr1729 verremo ingroppate dal cane di @vaffanculessss mentre @meryyunpoopersa ci guarda - ciaopiaceregaia : prossimamente io e @dckrstr1729 verremo ingroppate dal cane di @vaffanculessss mentre @meryyunpoopersa ci guarda -

Ultime Notizie dalla rete : cane guarda Abbandona il cane in un parcheggio e fugge via: il momento crudele ripreso in un video La Stampa Il cane si guarda allo specchio ed è felicissimo di avere “tanti amici”

Ecco un cane davvero simpatico e socievole: corre con gioia verso quelli che pensa siano dei suoi simili, senza accorgersi che in realtà si tratta solo della sua immagine riflessa su una serie di spec ...

“Nuvola è morto”, Benedetta Rossi in lutto: addio al suo cane, la reazione del marito Marco: l’ultimo saluto

“Nuvola ci ha lasciati” in questo modo si è aperto il post di Benedetta Rossi per informare tutti gli estimatori della morte del suo adorato cane, insieme a lei e il marito Marco da ben 17 anni. Addio ...

Ecco un cane davvero simpatico e socievole: corre con gioia verso quelli che pensa siano dei suoi simili, senza accorgersi che in realtà si tratta solo della sua immagine riflessa su una serie di spec ...“Nuvola ci ha lasciati” in questo modo si è aperto il post di Benedetta Rossi per informare tutti gli estimatori della morte del suo adorato cane, insieme a lei e il marito Marco da ben 17 anni. Addio ...