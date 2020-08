Grande Fratello Vip: Antonella Elia è ufficialmente la nuova opinionista (Di mercoledì 12 agosto 2020) Mediaset ha reso la notizia ufficiale a poche ore dalla diffusione dello spoiler: Antonella Elia sarà opinionista nella nuova edizione del Grande Fratello Vip. Antonella Elia torna al Grande Fratello Vip anche in questa edizione ma come opinionista. A poche ore dalla diffusione del rumor, che aveva raccolto le proteste del marito di Fernanda Lessa, Mediaset ha ufficializzato il ritorno della showgirl nella squadra del reality, ma questa volta dall'altra parte della barricata. Fervono i lavori in vista del debutto di settembre, che è stato ormai annunciato da giorni attraverso il promo di Canale 5: il Grande Fratello Vip tiene ancora segreti tutti i nomi ... Leggi su movieplayer

007Vincentxxx : @temisaba95 Grande Fratello sempre in prima linea ???????????? -