Dalla Spagna | il Barcellona insiste per Gayà del Valencia

La difficile situazione finanziaria del Valencia potrebbe aprire le porte ad alcune, importanti, cessioni. Uno di questi è il terzino sinistro José Luis Gayà. Secondo quanto riportato da Sport, il Barcellona, che segue da tempo il giocatore, potrebbe affondare il colpo decisivo in questa fase di mercato. La clausola di Gayà è di 50 milioni di euro, ma il Valencia che ha bisogno di liquidità e sta rilasciando alcuni giocatori, potrebbe abbassare le pretese. L'idea blaugrana è quella di offrire una valida alternativa a Jordi Alba sul fronte mancino della difesa.

