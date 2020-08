Cavallo morto alla Reggia di Caserta, sospeso da domani il servizio (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – La Direzione della Reggia di Caserta ha sospeso da domani, giovedì 13 agosto, il servizio di carrozze a Cavallo; la decisione è stata presa dopo la morte di un esemplare avvenuta oggi (leggi qui). Il Cavallo è crollato al suolo mentre trasportava una carrozza, sembra senza visitatori in quel momento. Sul decesso dell’animale, il cui corpo verrà sottoposto ad autopsia (leggi qui), è stata aperta un’indagine dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere per verificare eventuali maltrattamenti subiti, e in che condizioni fosse tenuto; stamattina pare che il Cavallo stesse in buone condizioni. Gli accertamenti sono effettuati ... Leggi su anteprima24

fattoquotidiano : Reggia di Caserta, morto un cavallo “per il troppo caldo”. Polemica sulle botticelle. Enpa: “In un Paese civile dov… - SkyTG24 : Cavallo muore in Reggia Caserta, Europa Verde: “Ucciso da caldo e fatica, denunceremo” - giornalettismo : Intanto, per quello che è successo alla Reggia di Caserta, @europaverde_it ha annunciato una denuncia nei confronti… - giannigosta : Cavallo morto alla Reggia ; Claudia Frisone chiede la revoca delle autorizzazioni alle Carrozzelle - TeleradioNews : Cavallo morto alla Reggia ; Claudia Frisone chiede la revoca delle autorizzazioni alle Carrozzelle… -