Calciomercato Napoli, il Manchester City non molla Koulibaly: maxi offerta a De Laurentiis (Di mercoledì 12 agosto 2020) Calciomercato Napoli: secondo fonti spagnole, il difensore senegalese sarebbe ai primi posti nella lista di Guardiola per rinforzare la difesa dei Citizens, tanto da aver presentato una maxi offerta a De Laurentiis. Il Manchester City non molla la presa su Koulibaly e rilancia. Come riportato dalla stampa spagnola, i “Citizens” avrebbero offerto 65 milioni di … Leggi su 2anews

DiMarzio : #Napoli, ecco il prezzo di #Reguilon. La strategia degli azzurri - Gazzetta_it : #Mercato Se parte #Koulibaly Napoli su #Gabriel. Inter, da #Skriniar cash per #Smalling - DiMarzio : #Calciomercato #Napoli, sondaggio per #Reguilón - emanuele_25 : Il City fa tremare i tifosi partenopei #Kk #Koulibaly #SerieA #Calciomercato #ManchesterCity #Napoli - fede_spi : RT @cmdotcom: La cessione di #Benatia e clausola contro Inter, Milan, Lazio, Roma e Napoli e PSG: #Juve multata dalla #Fifa ma nessuno ne h… -