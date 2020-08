Sporting Braga, preso l’ex Atletico Madrid Nico Gaitan: oggi la firma (Di martedì 11 agosto 2020) Colpo di mercato dello Sporting Braga. I portoghesi hanno chiuso per l’acquisto dell’ex centrocampista dell’Atletico Madrid, Nico Gaitan, il quale si trovava tra gli svincolati dopo la sua ultima breve esperienza al Lille. In giornata il trentaduenne argentino firmerà il suo nuovo contratto, che lo legherà al Braga per un anno con opzione per un’altra stagione. Leggi su sportface

sportface2016 : #SportingBraga, preso l'ex #AtleticoMadrid #NicoGaitan: oggi la firma - apardi63 : Non vedevo un rigore così brutto da quello di Maicosuel contro lo Sporting Braga... #InterGetafe -

Ultime Notizie dalla rete : Sporting Braga Sporting Braga, preso l'ex Atletico Madrid Nico Gaitan: oggi la firma Sportface.it Shakhtar imbattuto contro il Basilea, ma quante insidie: chi va in semifinale?

L’Europa League entra sempre più nel vivo: è tempo di quarti di finale. Otto squadre ancora in corsa per sollevare questo ambizioso trofeo, con l’Inter che prova a portare in Italia per la prima volta ...

Trincao potrebbe partire, anche la Juve alla finestra

Il Barcellona aveva annunciato quest'inverno l'arrivo del ventenne Francisco Trincao, che ha acquistato 31 milioni di euro dallo Sporting Braga. Considerato un giocatore promettente, l'ala portoghese ...

L’Europa League entra sempre più nel vivo: è tempo di quarti di finale. Otto squadre ancora in corsa per sollevare questo ambizioso trofeo, con l’Inter che prova a portare in Italia per la prima volta ...Il Barcellona aveva annunciato quest'inverno l'arrivo del ventenne Francisco Trincao, che ha acquistato 31 milioni di euro dallo Sporting Braga. Considerato un giocatore promettente, l'ala portoghese ...