Serie A piena di debiti, il Napoli è un alieno: è in attivo di 105 milioni (Di martedì 11 agosto 2020) La Serie A è sempre più piena di debiti. E “la situazione finanziaria, in termini aggregati, continua a peggiorare”, si legge nel Report Calcio 2020, che fotografa i conti della stagione 2018-2019. Secondo le rilevazioni degli esperti di PwC, Centro studi della Figc e Arel riportate da Calcio e Finanza, “l’indebitamento complessivo dei club di Serie A ha sfondato il muro dei 4 miliardi di euro, in crescita dell’11% rispetto alla stagione 2017-2018″. Ma “allo stesso tempo cresce in misura significativa il valore aggregato del patrimonio netto delle società (+28,5%), raggiungendo la soglia dei 551 milioni di euro”. Soprattutto perché “nel 2018-2019 i proprietari dei club professionistici italiani hanno operato interventi di ... Leggi su ilnapolista

