Serie A Basket – Un positivo al Coronavirus nella Virtus Bologna: era già guarito in passato! (Di martedì 11 agosto 2020) Nuovo caso di Coronavirus nella Serie A di Basket. La Virtus Bologna ha emanato un comunicato ufficiale nel quale si apprende la notizia della positività al Covid-19 di un membro del team squadra. Il soggetto sarebbe già guarito in passato, stando al comunicato che vi riportiamo di seguito: “Virtus Segafredo Bologna comunica che nel corso degli screening per la ripresa degli allenamenti è stata individuata una debole positività di un membro del team squadra. Il soggetto in esame aveva contratto la malattia in giugno risultando successivamente negativo a plurimi controlli evolutivi che ne avevano attestato la guarigione clinica e laboratoristica. A scopo precauzionale tutto il team verrà ... Leggi su sportfair

BoscoGiorgio98 : Latina Basket è lieta di annunciare ufficialmente di aver siglato un accordo con l’atleta Marco Passera, che farà p… - Trentin0 : Basket Serie A - Forray all'Aquila almeno fino al 2023. Rinnovo triennale per il capitano: 'Sono molto orgoglioso,… - Primonumero : Il palazzetto di Selvapiana sarà ristrutturato per la serie A di basket. La Magnolia anticipa i soldi per i lavori… - Centotorri : #100torri Chieri, basket: il 'Leopardo' Danilo Tagliano confermato in Serie B ad Alba - megabasket : Il Basket Casarsa femminile riparte dalla serie B -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Basket Palazzetto di Campobasso ristrutturato per la serie A di basket. Magnolia anticipa i soldi per i lavori Primonumero UFFICIALE A2 - Marco Passera è un nuovo giocatore di Latina

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket è lieta di annunciare ufficialmente di aver siglato un accordo con l’atleta Marco Passera, che farà parte del roster nerazzurro nel campionato di Serie A2 al ...

Pronostici del Basket di Oggi e di Domani

Ogni giorno vi offriamo i pronostici del Basket, uno degli sport più seguiti ed amati a livello mondiale. Nato nel 1891, oggi è uno degli sport più praticati (insieme al calcio); l’NBA è il campionato ...

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket è lieta di annunciare ufficialmente di aver siglato un accordo con l’atleta Marco Passera, che farà parte del roster nerazzurro nel campionato di Serie A2 al ...Ogni giorno vi offriamo i pronostici del Basket, uno degli sport più seguiti ed amati a livello mondiale. Nato nel 1891, oggi è uno degli sport più praticati (insieme al calcio); l’NBA è il campionato ...