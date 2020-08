Non mostra i documenti e deride il poliziotto: preso per il collo, caos a Vicenza. "Ma quale razzismo", Salvini dalla parte della legge | Video (Di martedì 11 agosto 2020) È diventato virale un Video postato su Instagram che documenta quanto avvenuto nel centro di Vicenza. Un poliziotto in divisa ha chiesto i documenti ad un ragazzo di 21 anni durante un controllo: il giovane, di origini cubane, si è rifiutato ed è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, mentre l'agente ha chiesto l'intervento di un'ambulanza in seguito alla colluttazione avvenuta tra i due. In molti stanno gridando allo scandalo perché il poliziotto, dopo essere stato deriso alla richiesta dei documenti, ha stretto il ragazzo per il collo per impedirgli di scappare ed è stato subito circondato dalla “cricca” del giovane. “Se un poliziotto ti chiede i ... Leggi su liberoquotidiano

fanpage : È già un grande successo! #11agosto - disinformatico : È per colpa di imbecilli come questo che non possiamo avere cose belle in mostra senza allarmi, gabbie e mille prot… - elespaterlini1 : RT @mariamacina: “Quello che assolutamente non mi sembra accettabile è il modo e i tempi in cui il caso è stato costruito e fatto esplodere… - veroniketta_p : Questo video arriva dagli Stati Uniti e mostra Il momento esatto in cui un cane viene #abbandonato.?? Questa crudelt… - mariamacina : “Quello che assolutamente non mi sembra accettabile è il modo e i tempi in cui il caso è stato costruito e fatto es… -

Ultime Notizie dalla rete : Non mostra Raffaello, non basta l’apertura h24: la mostra evento è sold out Fanpage.it Matteo Salvini, poliziotto prende per il collo uno straniero: "Altro che razzismo, se non mostri i documenti..."

È diventato virale un video postato su Instagram che documenta quanto avvenuto nel centro di Vicenza. Un poliziotto in divisa ha chiesto i documenti ad un ragazzo di 21 anni durante un controllo: il g ...

Serena Enardu, look ‘rovente’: scollatura profondissima, sotto niente intimo

Serena Enardu, look ‘rovente’: scollatura profondissima, sotto niente intimo; ecco il look mostrato nelle stories. Serena Enardu, look ‘rovente’: scollatura profondissima, sotto niente intimo; le stor ...

È diventato virale un video postato su Instagram che documenta quanto avvenuto nel centro di Vicenza. Un poliziotto in divisa ha chiesto i documenti ad un ragazzo di 21 anni durante un controllo: il g ...Serena Enardu, look ‘rovente’: scollatura profondissima, sotto niente intimo; ecco il look mostrato nelle stories. Serena Enardu, look ‘rovente’: scollatura profondissima, sotto niente intimo; le stor ...