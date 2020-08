Michele Bravi parla della comunità LGBT: “Mi ha insegnato a diventare l’uomo che sono” (Di martedì 11 agosto 2020) Michele Bravi, bisessuale dichiarato, chiacchierando con i fan su Instagram, ha parlato della comunità LGBT e di quanto amore e sostegno gli ha dimostrato, specie nei momenti particolarmente difficile per lui. Michele Bravi parla della comunità LGBT: “Mi ha insegnato a diventare l’uomo che sono” E’ una comunità bellissima che mi ha accolto con gentilezza... L'articolo Michele Bravi parla della comunità LGBT: “Mi ha insegnato a diventare l’uomo che sono” proviene da Blog Tivvù - La ... Leggi su blogtivvu

Da tempo bisessuale dichiarato, Michele Bravi ha recentemente raccontato di aver vissuto un amore molto importante con un ragazzo che gli è stato vicino nel momento del bisogno, ovvero poco dopo l’inc ...

Michele Bravi, bisessuale dichiarato, chiacchierando con i fan su Instagram, ha parlato della comunità LGBT e di quanto amore e sostegno gli ha dimostrato, specie nei momenti particolarmente difficil ...

