Mazzone: “Misi Pirlo davanti alla difesa, così è diventato il regista più forte del mondo” (Di martedì 11 agosto 2020) Pirlo, prima di Mazzone, “era un trequartista come tanti, diventò il regista più forte del mondo”. Non se ne prende i meriti Sor Carletto, ma quando a Brescia piazzò quel giovane talento davanti alla difesa “gli spalancai un mondo nuovo. Era il suo ruolo, era lì che doveva giocare”. L’ex allenatore di Catanzaro, Cagliari, Roma, Bologna eccetera, 797 partite ufficiali, lo racconta a Repubblica. Ora che Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus Mazzone lo descrive facilmente come “un campione assoluto, uno che ha il calcio nel dna, sarebbe successo comunque. Era già allora uno che comandava il gioco, lo «vedeva» prima degli altri. Da giocatore ha ... Leggi su ilnapolista

