La fidanzata di Joao Felix pubblica sui social una FOTO a luci rosse dell’attaccante [GALLERY] (Di martedì 11 agosto 2020) L’attaccante Joao Felix è considerato come uno dei calciatori di maggiore prospettiva, il portoghese ha intenzione di portare sempre più in alto l’Atletico Madrid. E’ finito alla ribalta ma non per le qualità in campo, quanto per uno scatto che in poco tempo ha fatto il giro del web. La bella fidanzata Margarida Corceiro ha immortalato un momento di relax di Joao Felix, lo scatto è stato subito pubblicato su Instagram attraverso una Stories. L’attaccante stava riposando, una FOTO apparentemente banale, alla bella compagna è però sfuggito un particolare: i genitali in bella mostra del giocatore. La FOTO è stata successivamente rimossa, Margarida ha provato a rimediare ... Leggi su calcioweb.eu

