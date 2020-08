Fratelli D’Italia, tour a Bacoli, Piano di Sorrento e Forio D’Ischia (Di martedì 11 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Approda anche in Provincia di Napoli l’iniziativa nazionale promossa da Fratelli D’Italia a difesa del mare e dell’ambiente. Promossa dal commissario provinciale Andrea Del Mastro si terranno a Bacoli, Piano di Sorrento e Forio D’Ischia le iniziative della campagna di sensibilizzazione promossa dal partito di Giorgia Meloni. “Lascia una buona impronta”, è questo lo slogan che accompagnerà la consegna di infradito a tutti i cittadini che parteciperanno con i militanti e i dirigenti di Fratelli D’Italia alla raccolta di plastica e vetro che avverrà sulle spiagge. “L’impegno – dichiara Andrea Del Mastro – di Giorgia Meloni e del partito sul tema della difesa ... Leggi su anteprima24

