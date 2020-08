Europa League: lo Shakhtar travolge il Basilea, 4-1. Affronterà l’Inter (Di martedì 11 agosto 2020) Lo Shakhtar Donetsk conquista la semifinale di Europa League battendo 4-1 (2-0) il Basilea. Wolverhampton-Siviglia 0-1 (0-0) nel match dei quarti di finale di Europa League. Spagnoli in semifinale grazie al gol all'88' di Ocampos. Affronteranno in semifinale il Manchester United Leggi su firenzepost

brfootball : The Europa League semi-finals are set ?? - ChelseaFC : ?? Premier League ?? FA Cup ?? Europa League @_Pedro17_ ?? - InvictosSomos : ¡¡MANCHESTER UNITED A SEMIS DE LA UEFA EUROPA LEAGUE!! - jonfuor : RT @brfootball: The Europa League semi-finals are set ?? - TheManzz_Rene : RT @brfootball: The Europa League semi-finals are set ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Europa League Europa League, le squadre che hanno vinto dopo l'eliminazione dalla Champions Sky Sport E. League: l'Inter stende il Bayer e vola in semifinale. I gol capolavoro di Lukaku e Barella: video

Sulle spalle larghe e muscolose di Romelu Lukaku, l'Inter vola in semifinale di Europa League, lì dove non arrivava da dieci anni. A Dusseldorg il belga trascina i nerazzurri contro il Bayer Leverkuse ...

Inter, Eriksen l’arma in più: esperienza, qualità e ora anche carattere. Ma non dall’inizio

Un altro passo. Ritrovata una semifinale di Coppa europea dieci anni dopo il Triplete, l’Inter ora vuole arrivare in fondo all’Europa League e vincerla. Con il Getafe agli ottavi e il Bayer Leverkusen ...

Sulle spalle larghe e muscolose di Romelu Lukaku, l'Inter vola in semifinale di Europa League, lì dove non arrivava da dieci anni. A Dusseldorg il belga trascina i nerazzurri contro il Bayer Leverkuse ...Un altro passo. Ritrovata una semifinale di Coppa europea dieci anni dopo il Triplete, l’Inter ora vuole arrivare in fondo all’Europa League e vincerla. Con il Getafe agli ottavi e il Bayer Leverkusen ...