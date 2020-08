Aquila di Bonelli: altri 7 esemplari reintrodotti in Sardegna (Di martedì 11 agosto 2020) Anche quest’anno altri 7 esemplari di Aquila di Bonelli (Aquila fasciata) sono stati reintrodotti in Sardegna. Nonostante le difficoltà date dalla pandemia anche quest’anno è avvenuto il consueto arrivo sull’isola di alcuni esemplari di questo rapace. Gli esemplari arrivati in Sardegna non saranno liberati subito ma saranno ospitati nella grande voliera nel Parco Regionale di … Leggi su periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : Aquila Bonelli Sardegna, ritorno storico: dalla Spagna arrivano 7 aquile di Bonelli www.amoreaquattrozampe.it Arrivano dalla Spagna altre 7 aquile di Bonelli nelle voliere di Crastazza

Sette aquile di Bonelli saranno liberate prossimamente nell'area del Parco naturale regionale di Tepilora nell'ambito del progetto 'Aquila a-Life'. Si tratta di quattro maschi e tre femmine. Salgono c ...

Sette aquile di Bonelli saranno liberate prossimamente nell'area del Parco naturale regionale di Tepilora nell'ambito del progetto 'Aquila a-Life'. Si tratta di quattro maschi e tre femmine. Salgono c ...