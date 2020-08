Roma: ennesimo autobus che va a fuoco (FOTO) (Di lunedì 10 agosto 2020) ennesimo autobus Atac distrutto dalle fiamme. E’ successo nella tarda mattinata di oggi, lunedì 10 agosto, su Viale Regina Margherita all’incrocio con via Nomentana. Corsia preferenziale chiusa a causa del veicolo in fiamme all’altezza di Via Nomentana in direzione Piazza Galeno. Sul posto per domare le fiamme sono intervenuti i Vigili del fuoco. Fortunatamente nessuna persona sembra essere rimasta coinvolta. #Roma – Viale Regina Margherita – Corsia preferenziale chiusa causa veicolo in fiamme altezza Via Nomentana in direzione Piazza Galeno#Luceverde pic.twitter.com/ZtN7RCIBIb — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) August 10, 2020 (FOTO da video Welcome To Favelas- Instagram) su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

