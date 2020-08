Il sogno di Trump? Aggiungere il suo volto a quelli del Monte Rushmore (Di lunedì 10 agosto 2020) Roma, 10 ago – Il volto di Donald Trump scolpito sul Monte Rushmore? Sarebbe il quinto a emergere dal celebre complesso scultoreo nella roccia, nel South Dakota, in cui compaiono gli enormi volti di quattro presidenti americani (da sinistra a destra: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln). Il sogno nel cassetto del tycoon, stando a quanto riportato dal New York Times, sarebbe proprio questo. Il quotidiano, da sempre fortemente critico nei confronti di Trump, ha infatti citato una fonte repubblicana secondo cui lo scorso anno un funzionario della Casa Bianca avrebbe contattato l’ufficio di Kristi Noem, governatrice (anch’essa repubblicana) del South Dakota, per avere informazioni sull’iter da seguire per ... Leggi su ilprimatonazionale

