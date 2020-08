I furbetti del bonus, l’avvocato esperto di privacy: «L’Inps non ha motivo di occultare i nomi» – L’intervista (Di lunedì 10 agosto 2020) Lo avrebbero chiesto in cinque, lo avrebbero ottenuto in tre. Farebbero parte di Lega, Movimento 5 Stelle e Italia Viva. Tutti sarebbero stati eletti alla Camera dei Deputati. Giornalisti e lettori non vedono l’ora di togliere tutti questi condizionali dalla storia che in questi giorni sta infiammando le chat dei parlamentari. Al momento però solo l’Inps ha in mano la lista dei cinque parlamentari coinvolti in questo scandalo. E allora: perché l’ente per la previdenza sociale non ha ancora rivelato chi nel mezzo della pandemia da Coronavirus, potendo contare su uno stipendio più che dignitoso, ha comunque richiesto il bonus? privacy, si continua a dire. Eppure secondo il parere dell’avvocato esperto di privacy Giovanni Battista Gallus e secondo una delibera ... Leggi su open.online

mattiafeltri : Furbetti del Covid, non si butta il parlamento per 5 rubagalline - giorgio_gori : Sui furbetti del Covid leggete per favore ?@mattiafeltri?: “Non si butta il Parlamento per cinque rubagalline“ - HuffPostItalia : I cinque furbetti del bonus, il piu grande spot al taglio dei parlamentari - SemperAdamantes : RT @francescatotolo: Depenalizzando il reato di peculato per il non versamento della tassa di soggiorno, #Conte salva l’onore del “suocero”… - MariaAl28960990 : @Cris25255507 @lvoir @paolorm2012 @repubblica È dura ingoiare il rospo quando scopri che i furbetti del bonus appa… -