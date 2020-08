Campidoglio, pubblicato il nuovo bando di concorso per dipendenti e dirigenti di Roma Capitale. Disponibili 1.512 posti (Di lunedì 10 agosto 2020) . Raggi: “Valorizziamo la Pubblica Amministrazione come motore di sviluppo della città”. pubblicato il nuovo bando di Roma Capitale con le nuove procedure concorsuali per un totale di 1.470 posti che copriranno diversi profili professionali del personale non dirigente e 42 posti per dirigenti. Il profilo organizzativo verrà garantito tramite un’apposita convenzione siglata con il Formez. L’impianto concorsuale è incentrato sulla forte volontà di modernizzare la Pubblica Amministrazione capitolina. Per questo viene creata la figura, del tutto nuova, di ‘Istruttore dei servizi informatici e telematici’. Le prove per questo profilo verteranno infatti su materie come sistemi virtualizzati, ... Leggi su romadailynews

