Atletico Madrid, sono Correa e Vrsaljko i giocatori che hanno contratto il coronavirus (Di lunedì 10 agosto 2020) L'Atletico Madrid rende noti i nomi dei giocatori che hanno contratto il coronavirus. Dopo la paura delle ultime ore, il club colchoneros che inizialmente non aveva comunicato chi fossero i calciatori affetti da Covid-19, adesso esce allo scoperto. Si tratta di Angel Correa e Sime Vrsaljko.Atletico Madrid: il comunicatocaption id="attachment 1004745" align="alignnone" width="1024" Atletico Madrid (getty images)/captionLa squadra spagnola ha reso noto attraverso una nota apparsa sul sito ufficiale e sui canali social le condizioni dei suoi tesserati. L'Atletico Madrid, infatti, aveva fatto registrare nelle scorse ore due casi di ... Leggi su itasportpress

Sono Sime Vrsaljko e Angel Correa i calciatori dell’Atletico Madrid risultati positivi al Coronavirus dopo gli ultimi test condotti dal club spagnolo in vista della partenza per la final eight di Cham ...I due positivi al coronavirus in casa Atletico Madrid sono Angel Correa e Sime Vrsaljko, che non parteciperanno alla spedizione a Lisbona. I due positivi al coronavirus in casa Atletico Madrid sono An ...