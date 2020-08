Wanda Nara e amica in piscina, doppia scollatura da sogno – FOTO (Di domenica 9 agosto 2020) Wanda Nara e un’amica stanno passando un pomeriggio insieme in piscina, le FOTOgrafie pubblicate sui social stanno facendo impazzire i fan. Wanda Nara è senza dubbio una delle personalità più discusse d’Italia. Da poco ha abbandonato il Paese del quale, per anni, è stata reginetta indiscusse del gossip. L’ex moglie di Maxi Lopez, centravanti del … L'articolo Wanda Nara e amica in piscina, doppia scollatura da sogno – FOTO proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

ilfumalu : @pisto_gol Bè dai non non solo a Milano fregano le moglie dei migliori amici (icardi Wanda Nara Lopez..) anche a Torino si fa.. #calvo - marcoassante199 : RT @MasterAb88: Antonella Elia è la nuova opinionista del #gfvip. Bravo Alfonso. Fare meglio di Wanda Nara non sarà difficile ?? https://t.c… - SaCe86 : RT @MasterAb88: Antonella Elia è la nuova opinionista del #gfvip. Bravo Alfonso. Fare meglio di Wanda Nara non sarà difficile ?? https://t.c… - CNicolazza : @pisto_gol Quando Wanda Nara postava cose simili, la fine del mondo. - giovannifino : E intanto la Gobba, dopo avere imitato l’Inter con il nuovo stramaccioni bianconero,ha anche trovato, in mancanza d… -