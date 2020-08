Cinque deputati prendono il bonus 600 euro: il caso alla Camera (Di domenica 9 agosto 2020) Cinque deputati di Montecitorio hanno chiesto e incassato dall’Inps il bonus da 600 euro mensili, arrivato in alcuni casi a 1.000, diretto agli autonomi e le partite Iva. Nonostante percepiscano come parlamentari della Repubblica 12.439 euro di stipendio oltre ai privilegi e i benefit previsti dal ruolo, come ad esempio agevolazioni bancarie o la possibilità di viaggiare gratis, a spese del contribuente. Cinque deputati prendono il bonus 600 euro: il caso La segnalazione è arrivata dalla Direzione centrale Antifrode, Anticorruzione e Trasparenza dell’Inps. Una struttura creata dal presidente dell’Ente, Pasquale Tridico, con l’obiettivo di ... Leggi su quifinanza

