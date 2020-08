Suicide Squad di Rocksteady scatena le prime teorie | il nemico da affrontare sarà Superman oBizzarro?

Suicide Squad di Rocksteady scatena le prime teorie: il nemico da affrontare sarà Superman o...Bizzarro? (Di sabato 8 agosto 2020) In seguito all'annuncio di Suicide Squad, titolo in sviluppo presso Rocksteady, già responsabili della serie Batman Arkham, i videogiocatori hanno già iniziato a formare le prime teorie, incentrate soprattutto sull'identità del supereroe in copertina.Per il momento, infatti, tutto quello che sappiamo del titolo in questione è rappresentato da una semplice immagine, raffigurante Superman e un mirino che recita "Target Locked", ovvero "Obiettivo agganciato", segno che lo scopo del gioco sarà proprio quello di eliminare il kryptoniano. Ma sarà veramente così?Innanzitutto, sottolineamo come il reveal ufficiale del gioco avverrà il prossimo 22 agosto, durante l'evento DC FanDome, quindi tutto quello che circola in rete in questo ... Leggi su eurogamer

