Roma, controlli dal centro alle periferie: 7 pusher in manette nel giro di poche ore (Di sabato 8 agosto 2020) Proseguono senza sosta i controlli antidroga dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma nel centro storico e nelle periferie della Capitale. I diversi blitz delle scorse ore hanno portato all’arresto di 7 pusher e al sequestro di circa 1,3 Kg di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro hanno arrestato un 41enne Romano, con precedenti, sorpreso in possesso di 1,1 Kg di marijuana – divisa in 11 panetti – trovati nella sua abitazione in zona Tufello. I Carabinieri sono giunti a lui dopo un servizio di pedinamento e appostamento nei luoghi maggiormente frequentati da tossicodipendenti della zona. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma ... Leggi su ilcorrieredellacitta

