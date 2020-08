METEO: innesco del caldo brutale verso Europa. Francia già sin 40 gradi (Di sabato 8 agosto 2020) Dopo una breve tregua avvenuta all’inizio di agosto, l’Estate 2020 è pronta ad arrostire l’Europa occidentale con un’altra brutale ondata di caldo. Il termine così incisivo è utilizzato da vari siti METEO mondiali, anche perché non è affatto nella norma che si verifichino ondata di calore a ripetizione di tale portata. Il mese di luglio si è concluso molto caldo per le principali dell’Europa occidentale, Parigi e Madrid hanno raggiunto 39°C nel pomeriggio del 31 luglio. Nei primi giorni di agosto, le temperature si sono avvicinate alla normalità, quanto è transitata una forte perturbazione che ha anche causato danni per i temporali, vento, eccesso locale di pioggia e ... Leggi su meteogiornale

CorriereQ : METEO: innesco del caldo brutale verso Europa -

Ultime Notizie dalla rete : METEO innesco METEO: innesco del caldo brutale verso Europa ? CorriereQuotidiano.it - Il giornale delle Buone Notizie Corriere Quotidiano METEO: innesco del caldo brutale verso Europa. Francia già sin 40 gradi

Dopo una breve tregua avvenuta all’inizio di agosto, l’Estate 2020 è pronta ad arrostire l’Europa occidentale con un’altra brutale ondata di caldo. Il termine così incisivo è utilizzato da vari siti m ...

PREVISIONI METEO – Isolati, ma violenti TEMPORALI e NUBIFRAGI in arrivo in ITALIA, ecco quando e le ZONE COLPITE

Sulle regioni meridionali del Paese insiste ancora una blanda circolazione instabile innescata proprio dall’affluenza di correnti più fresche ed umide provenienti dai quadranti nordorientali, provenie ...

Dopo una breve tregua avvenuta all’inizio di agosto, l’Estate 2020 è pronta ad arrostire l’Europa occidentale con un’altra brutale ondata di caldo. Il termine così incisivo è utilizzato da vari siti m ...Sulle regioni meridionali del Paese insiste ancora una blanda circolazione instabile innescata proprio dall’affluenza di correnti più fresche ed umide provenienti dai quadranti nordorientali, provenie ...