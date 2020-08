Juventus, eliminazione fatale: Maurizio Sarri è stato esonerato. È Andrea Pirlo il prescelto per la successione (Di sabato 8 agosto 2020) fatale per Maurizio Sarri l’eliminazione contro il Lione agli ottavi di Champions. La Juventus ha deciso di esonerare il tecnico ex Chelsea e Napoli. LEGGI ANCHE => Juventus-Lione 2-1, bianconeri fuori dalla Champions – l’ironia del web: “Finalmente qualcosa di normale nel 2020” Manca ancora la comunicazione ufficiale da parte della società ma tutti i siti … L'articolo Juventus, eliminazione fatale: Maurizio Sarri è stato esonerato. È Andrea Pirlo il prescelto per la successione NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

