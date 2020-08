Champions League, i risultati degli ottavi di finale (Di domenica 9 agosto 2020) Champions League, risultati e classifiche dei giorni. Juventus e Napoli con Atlético e Liverpool. Inter e Atalanta insieme a Barcellona e Manchester City. ROMA – Champions League, risultati degli ottavi di finale. La competizione europea entra nella seconda fase calda con tre squadre italiane protagoniste: Juventus, Napoli e Atalanta. PartitaRisultatoAtalanta-Paris-Saint Germain12/08/2020Lipsia-Atletico Madrid13/08/2020Lione-Manchester CityBarcellona-Bayern MonacoGian Piero Gasperini Di seguito il resoconto completo degli ottavi di finale di Champions League. PartitaAndataRitornoBorussia Dortmund-Paris ... Leggi su newsmondo

juventusfc : KICK OFF |??| Si parte!! Qui, dove tutto è possibile, regalateci una grande serata! #FinoAllaFine ?? LIVE MATCH ??… - OptaPaolo : 1 - Lorenzo #Insigne é il primo italiano della storia a segnare nella moderna Champions League in trasferta sia con… - SkySport : JUVENTUS – LIONE 2-1 Risultato finale ? ? rig. #Depay (12’) ? rig. #Ronaldo (43’) ? #Ronaldo (60’) ? LIONE AI QUART… - jorgedelou : RT @TeamMilanAC: Happy Birthday Super Pippo Inzaghi ???? Serie A ?? Coppa Italia ???? UEFA Champions League ???? UEFA Super Cup ?? FIFA Club World… - AnBa__9 : RT @OptaPaolo: 1 - Lorenzo #Insigne é il primo italiano della storia a segnare nella moderna Champions League in trasferta sia contro Real… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Champions League 2020: tabellone, qualificate e partite dei quarti Sky Sport RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Diretta gol: Barcellona e Bayern Monaco alla Final Eight

Tornano protagonisti i risultati della Champions League: oggi, sabato 8 agosto 2020 infatti verranno disputati gli ultimi incontri di ritorno del tabellone degli ottavi di finale e dunque, si conoscer ...

Juventus, esonerato Maurizio Sarri: il tecnico paga il flop in Champions League

La Juventus ha deciso e ha esonerato Maurizio Sarri dopo l’eliminazione in Champions League con il Lione. La decisione di esonerare l’allenatore è arrivata in seguito ad un incontro avvenuto in mattin ...

