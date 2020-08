Asia Argento “Abbracciata ad un minorenne”, le foto con Andrea Pittorino danno il via alla polemica (FOTO) (Di sabato 8 agosto 2020) Asia Argento beccata tra le braccia di un minorenne: si tratta dell’attore romano Andrea Pittorino Asia Argento abbracciata ad un minorenne ed è subito polemica. Lei non replica, ma la FOTO fa subito il giro del web. Si tratta di Andrea Pittorino che era abbracciato insieme a lei e immediatamente si è scatenata la rete. L’attrice è finita nel mirino delle discussioni per la FOTO del settimanale Oggi che la ritrae insieme ad un diciassettenne. Lo scatto ha come si può immaginare scatenato il caos. L’attore romano ha meno di 18 anni e questo non va bene: già lo scandalo di Jimmy Bennett, è tornato nella memoria ... Leggi su kontrokultura

Pasta_Bebe : Quando sogni la canzone di debutto di wonho ma è un feat. Con Ivana Spagna e Asia argento. PERCHÉ. - Mcclane272 : @Ingestibile79 Mi manca il consiglio di Asia Argento poi passo all inceneritore... - filippo898 : RT @_DAGOSPIA_: FEMMINISTE, DOVE SIETE?ASIA ARGENTO È SU TUTTI I GIORNALI PAPARAZZATA TRA LE BRACCIA DI UN 17ENNE - AttilaAzureRive : RT @Iosonolagomma: Io ho due livelli di paura per i miei 40 anni. Asia Argento Michela Murgia. Ogni giorno cerco di fare qualcosa per non r… - dino_andreani : RT @Iosonolagomma: Io ho due livelli di paura per i miei 40 anni. Asia Argento Michela Murgia. Ogni giorno cerco di fare qualcosa per non r… -