Weekend da bollettino nero sulle strade italiane, anche sulla Pontina: previsto traffico intenso (Di venerdì 7 agosto 2020) Nel terzo fine settimana di mobilità estiva scatta il bollino nero per la mattinata di sabato, mentre per il pomeriggio di oggi, nella seconda parte della giornata di domani e per domenica, previsto bollino rosso su tutte le strade e autostrade italiane. Lungo i 30 mila km di rete Anas (Gruppo Fs italiane) è atteso un incremento di traffico per gli spostamenti verso le località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica, compreso l’itinerario E45 e ai valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia. Più degli altri anni, a causa dell’emergenza sanitaria, gran parte degli italiani si sposterà all’interno del Paese ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Divieto di transito per mezzi pesanti il 7 agosto dalle 16 alle 22, l’8 dalle 8 alle 22 e il 9 dalle 7 alle 22. Previsioni di traffico intenso direzione sud verso località di mare e uscita centri urba ...

BOLLETTINO VENETO, CONFERENZA STAMPA ZAIA, DIRETTA VIDEO/ Dati 7 agosto: +164 casi

E’ tornato in conferenza stampa il governatore della regione Veneto, Luca Zaia, e le prime parole sono per il bollettino di oggi dell’epidemia di coronavirus, raffrontato con quello di due mesi e mezz ...

