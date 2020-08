Palermo: Fiadel-Cisal, ‘serve pulizia profonda in azienda Rap’ (Di venerdì 7 agosto 2020) Palermo, 7 ago. (Adnkronos) – “L’ennesimo episodio che ha coinvolto un dipendente Rap in attività illecite dimostra l’assoluta necessità di una pulizia profonda all’interno dell’azienda: sosteniamo lo sforzo della società e del comune di Palermo in questo senso, a tutela dei cittadini e di tutti i lavoratori onesti della Rap che svolgono ogni giorno il proprio dovere. è necessario inoltre internalizzare i servizi, eliminando la presenza dei privati in settori delicati e strategici, e allo stesso tempo accelerare sulla settima vasca per evitare inutili viaggi dei rifiuti che comportano solo costi”. Lo dicono Giuseppe Badagliacca della Fiadel-Cisal e le Rsu Rap di ... Leggi su calcioweb.eu

