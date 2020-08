Nord America, subito una stagione di uragani eccezionale (Di venerdì 7 agosto 2020) Il Colorado State University innalza le previsioni sulla stagione degli uragani atlantici del 2020 a ben 24 tempeste, e potrebbe divenire la seconda in assoluto. Uragano nel Golfo del Messico (immagine di repertorio). Credit foto iStock. Altre 15 tempeste, dopo Isaias, si potrebbero sviluppare nella stagione degli uragani 2020. Si prevede che dieci di queste tempeste diventeranno uragani. Cinque di questi uragani potrebbero raggiungere almeno l’intensità della categoria 3. Il rischio che si realizzi un uragano di categoria 5 è palesemente elevato. La stagione 2020 potrebbe essere la seconda stagione degli uragani più attiva mai registrata. La stagione degli ... Leggi su meteogiornale

Etf, Hanetf porta Alerian in Europa

Alerian, operatore mondiale nel nord America nelle infrastrutture energetiche e nella ricerca di mercato e classificazione di MLP ha fatto il suo debutto negli ETF UCITS grazie alla piattaforma white- ...

