Monica Bellucci, avete mai visto la figlia avuta da Vincent Cassel? Due gocce d’acqua (Di venerdì 7 agosto 2020) avete mai vista Deva Cassel, la figlia nata dalla relazione tra Vincent Cassel e Monica Bellucci? Oggi è una modella e ha una voce d’incanto. Getty ImagesDeva Cassel è bellissima, l’eleganza innata di mamma Monica e il fascino di papà Vincet, la giovane sta muovendo i primi passi nel mondo del lavoro, scopriamone quindi qualcosa in più sul suo conto. Monica Bellucci e Vincent Cassel sono stati insieme per quasi venti anni, una storia da sogno che si è conclusa nel 2013, ora l’interprete francese è felice al fianco della modella Tina Kunakei (poco più grande della sua primogenita) che ... Leggi su chenews

SensCritique : Monica Bellucci et Leonardo DiCaprio ?? - outsidethedcbox : RT @augusrodri1: Monica Bellucci... - KaiOfApril : RT @augusrodri1: Monica Bellucci... - Sunilhema1 : RT @celebpiczhott: Monica bellucci??classic epic scene..lucky boy - M_typhoon33 : RT @Montieeee_: Monica Bellucci. -

Ultime Notizie dalla rete : Monica Bellucci

Deva Cassel probabilmente immaginava che non sarebbe mai riuscita ad avere una vita lontana dai riflettori: è quello che, presumibilmente, accade alla figlia di due grandi star del mondo del cinema co ...Deva Cassell ha solo 15 anni ed è bellissima, come la sua mamma, Monica Bellucci. E’ per questi che sono numerosi gli haters che commentano le sue foto sui social dicendole che non dovrebbe ritoccarsi ...